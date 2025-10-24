autentica newcastle slang birra da sogno e uno stadio icona

di Matteo Donelli "It’s proper canny Matteo" esclama Mark davanti ad una splendida pinta di Newcastle Brown Ale. Mark è un amico di lunga data ma ancora dopo tanti anni di frequentazione, faccio fatica a capirlo con il suo inglese impossibile e a volte mi trovo ad annuire in modo insensato ai suoi slang. Gli abitanti di Newcastle, conosciuti come ’ Geordies ’ parlano uno dei dialetti più distintivi e difficili da capire di tutto il Regno Unito. Persino molti britannici hanno bisogno di sottotitoli per comprenderli! L’accento Geordie è così unico che è diventato parte fondamentale dell’identità culturale della città. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

