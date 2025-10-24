Autentica Newcastle Slang birra da sogno e uno stadio-icona
di Matteo Donelli "It’s proper canny Matteo" esclama Mark davanti ad una splendida pinta di Newcastle Brown Ale. Mark è un amico di lunga data ma ancora dopo tanti anni di frequentazione, faccio fatica a capirlo con il suo inglese impossibile e a volte mi trovo ad annuire in modo insensato ai suoi slang. Gli abitanti di Newcastle, conosciuti come ’ Geordies ’ parlano uno dei dialetti più distintivi e difficili da capire di tutto il Regno Unito. Persino molti britannici hanno bisogno di sottotitoli per comprenderli! L’accento Geordie è così unico che è diventato parte fondamentale dell’identità culturale della città. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
I tifosi del Newcastle sono così pazzi per Malick Thiaw, che gli hanno creato un coro personalizzato sulle note di “Bella ciao” - facebook.com Vai su Facebook
Autentica Newcastle. Slang, birra da sogno e uno stadio-icona - di Matteo Donelli "It’s proper canny Matteo" esclama Mark davanti ad una splendida pinta di Newcastle Brown Ale. Secondo msn.com