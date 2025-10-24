Australia azione legale collettiva contro gli abusi sessuali nelle forze armate

Le donne delle forze di difesa australiane hanno lanciato venerdì una class action che denuncia una diffusa e sistematica. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Australia, azione legale collettiva contro gli abusi sessuali nelle forze armate

