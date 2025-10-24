Austin Butler è in trattative per il reboot di Miami Vice

. Il franchise neo-noir ha avuto origine con una serie poliziesca che seguiva le vicende di due detective di Miami, trasmessa dalla NBC per cinque stagioni tra il 1984 e il 1990. Uno dei produttori esecutivi dello show, il regista Michael Mann, ha poi adattato la serie in un film del 2006 che è ampiamente considerato un cult classico. Secondo Variety, Austin Butler è ora in trattative preliminari per interpretare James “Sonny” Crockett nel prossimo reboot di Miami Vice, diretto dal regista di Top Gun: Maverick e F1 The Movie Joseph Kosinski. 🔗 Leggi su Cinefilos.it