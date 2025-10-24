Aumentano gli stipendi di sindaci e assessori trentini | la spesa pubblica salirà a 19 milioni l’anno

Trentotoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ogni volta che paghiamo tasse comunali, partecipiamo — consapevolmente o meno — a un dibattito che riguarda tutti: quanto vale l’impegno di chi amministra il nostro territorio? Dalla gestione delle strade alle scuole, dai servizi sociali alle sfide ambientali, i sindaci e gli assessori locali. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

aumentano stipendi sindaci assessoriStipendi comunali, ecco di quanto aumentano nel 2026 e 2027 (e a quanto ammontano gli arretrati) - Aumenti di 232 euro circa dal 2026, i 277 euro dall'anno successivo. Segnala msn.com

Quanto aumentano gli stipendi statali nel 2025? - La Legge di Bilancio del 2025 ha quasi approvato il nuovo accordo sugli stipendi statali, che prevede un aumento importante. Come scrive ilsussidiario.net

Stipendi aumentati, il sindaco Davide Drei indagato / VIDEO - Forlì, 17 novembre 2017 – Anche il sindaco di Forlì Davide Drei risulta indagato per la vicenda dell’aumento dei compensi degli amministratori di Livia Tellus, realtà che contiene le società ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Aumentano Stipendi Sindaci Assessori