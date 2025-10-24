Augsburg-RB Lipsia sabato 25 ottobre 2025 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici

Il fatto di non disputare le coppe europee sta aiutando e non poco il RB Lipsia di Werner, attualmente secondo in classifica dietro all’inarrestabile Bayern Monaco, e impegnato quest’oggi sul campo dell’Augsburg. I Fuggerstaedter con 4 punti nelle ultime 2 gare sono tornati sopra la zona retrocessione, facendo vedere soprattutto di aver messo le cose a posto davanti a Dahmen. L’obiettivo rimane sempre . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

