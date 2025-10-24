Calcio d’inizio: sabato 25 ottobre 2025, ore 15:30 Stadio: WWK Arena (Augsburg) – Bundesliga, 8ª giornata Il Lipsia corre per restare in scia alla vetta, l’Augsburg cerca punti “pesanti” per allontanarsi dalla zona calda. Gara ad alto contrasto: qualità e pressing degli ospiti contro densità e ripartenze dei padroni di casa. Stato di forma. Augsburg: percorso a strappi, difesa ancora perforabile ma buona capacità di restare in partita quando può alzare il duello fisico e sfruttare le transizioni.. RB Lipsia: trend positivo, struttura solida e ampiezza ben codificata; concede poco e crea con continuità, soprattutto attaccando il lato debole. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Augsburg–RB Lipsia: preview, probabili formazioni e pronostico