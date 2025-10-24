Auger-Aliassime dà forfait a Basilea | Musetti sempre più vicino alle Finals

Il canadese si è ritirato nell'Atp 500 di Basilea. Lorenzo resta ottavo in classifica ma se dovesse battere Moutet a Vienna allungherebbe di altri 100 punti e potrebbe avvicinare anche Shelton. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Auger-Aliassime dà forfait a Basilea: Musetti sempre più vicino alle Finals

