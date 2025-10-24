Auger-Aliassime dà forfait a Basilea | Musetti sempre più vicino alle Finals

Gazzetta.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il canadese si è ritirato nell'Atp 500 di Basilea. Lorenzo resta ottavo in classifica ma se dovesse battere Moutet a Vienna allungherebbe di altri 100 punti e potrebbe avvicinare anche Shelton. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

auger aliassime d224 forfait a basilea musetti sempre pi249 vicino alle finals

© Gazzetta.it - Auger-Aliassime dà forfait a Basilea: Musetti sempre più vicino alle Finals

Altre letture consigliate

Atp Montecarlo, Lorenzo Sonego è agli ottavi: sfrutta il forfait di Alcaraz e batte Auger-Aliassime - A Palazzo Vecchio (Firenze), nell’ambito della settima edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile (FNEC), l’economista Abhijit Banerjee (Premio Nobel per l’Economia 2019) ha ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Auger-Aliassime fallisce l’occasione! Si arrende a Rinderknech a Shanghai e resta distante da Musetti nella Race verso Torino - Aliassime spreca una grande occasione e si ferma ai quarti di finale nel Masters 1000 di Shanghai 2025. Secondo oasport.it

DIRETTA/ Sinner Auger-Aliassime (risultato finale 3-1): Jannik vs Alcaraz! (Us Open 2025, oggi 6 settembre) - Aliassime Us Open 2025 streaming video tv: orario e risultato della semifinale dello Slam a New York. Scrive ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Auger Aliassime D224 Forfait