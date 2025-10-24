Attori e maestranze sul red carpet contro i ' tagli' al Fondo per l' audiovisivo
AGI - In tanti gli attori e gli addetti ai lavori del mondo del cinema e dello spettacolo hanno sfilato sul tappeto rosso della Festa del cinema per manifestare contro i tagli previsti in finanziaria che colpirà il settore dell'audiovisivo. In prima fila, tra gli altri, Paola Cortellesi, Carolina C rescentini, Riccardo Rossi e Fabrizio Gifuni (con la kefiah per ricordare anche il genocidio in Palestina). L'occasione è stata la seconda edizione del premio Unita il riconoscimento istituito dall'associazione Unita - Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo, che nasce con l'obiettivo di valorizzare e mettere al centro il lavoro degli interpreti italiani, confermando l'impegno dell'associazione nella promozione della dignità professionale dell'attore e nella tutela dei suoi diritti, secondo il principio fondante 'diverse interpretazioni, uguali diritti'. 🔗 Leggi su Agi.it
