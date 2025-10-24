Attività svolte dai soci la sezione forlivese dell’Unione nazionale sottufficiali italiani premiata a Capua

Forlitoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una delegazione della sezione di Forlì dellUnione Nazionale Sottufficiali Italiani, composta dal presidente Roberto Toscano e dai soci Luigi Mastrodonato e Raffaele Acri sono stati ospitati dalla sezione di Capua ad un evento che celebrava i primi 10 anni dalla fondazione della sezione campana. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

