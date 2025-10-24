Attivisti Pro Pal provano a bloccare la Festa del Cinema a Roma tensioni con la polizia | idranti e manganellate ai manifestanti

Tensioni al presidio pro Palestina in corso a Roma. Idranti in azione e manganellate quando i manifestanti hanno tentato di partire in corteo (non autorizzato) verso l'Auditorium,. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Attivisti Pro Pal provano a bloccare la Festa del Cinema a Roma, tensioni con la polizia: idranti e manganellate ai manifestanti

Israele è pronta ad uccidere gli attivisti dalla flottiglia. L’IDF usa la stessa menzogna che ha usato per giustificare l’uccisione di 280 giornalisti palestinesi a Gaza: “Hamas finanzia la missione, abbiamo i documenti che lo provano.” L’Italia si rende complice del Vai su X

Orfini: “La Global Sumud Flotilla non è il Pd”. I parlamentari a bordo provano la mediazione. Gli attivisti respingono la proposta di mediazione del Vaticano, e Provenzano chiede tempo. L'equipaggio: "Andiamo avanti". Di Gianluca De Rosa - facebook.com Vai su Facebook

Nerviano, gli attivisti Pro-Pal si incatenano ai cancelli di Leonardo spa: «Embargo delle armi a Israele». Bloccati e identificati - Sette attivisti hanno srotolato striscioni e bloccato gli accessi nel polo produttivo. Si legge su milano.corriere.it

Pro Pal, prevalgono i violenti - Cortei e presidi in 70 città con devastazioni e scontri. Scrive italiaoggi.it

Milano, attivisti pro Pal bloccano ingresso sede Leonardo a Nerviano: tensioni con i dipendenti - Alcune decine di attivisti del Global Movement to Gaza, di Bds, movimento di boicottaggio partito dalla Palestina, e di Palestina Libera hanno bloccato con ... Si legge su msn.com