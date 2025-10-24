Attivisti Pro Pal provano a bloccare la Festa del Cinema a Roma tensioni con la polizia | idranti e manganellate ai manifestanti

Leggo.it | 24 ott 2025

Tensioni al presidio pro Palestina in corso a Roma. Idranti in azione e manganellate quando i manifestanti hanno tentato di partire in corteo (non autorizzato) verso l'Auditorium,. 🔗 Leggi su Leggo.it

attivisti pro pal provano a bloccare la festa del cinema a roma tensioni con la polizia idranti e manganellate ai manifestanti

© Leggo.it - Attivisti Pro Pal provano a bloccare la Festa del Cinema a Roma, tensioni con la polizia: idranti e manganellate ai manifestanti

