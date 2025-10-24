Attimi di paura per un incendio domestico salvo il proprietario

Tempo di lettura: < 1 minuto Momenti di apprensione nella mattinata di oggi in via Togliatti, dove un principio d’incendio ha interessato un’abitazione. Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Baiano e i Vigili del Fuoco di Avellino, che hanno messo in sicurezza l’area e domato le fiamme. Secondo quanto emerso, l’incendio sarebbe stato causato da un corto circuito. Fortunatamente, al momento dell’accaduto, il proprietario dell’immobile si trovava nel cortile, rimanendo illeso. I Carabinieri della Stazione di Avella hanno avviato gli accertamenti di rito per ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Attimi di paura per un incendio domestico, salvo il proprietario

