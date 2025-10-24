Atti persecutori lesioni e minacce all’ex compagna | 38enne di Palosco agli arresti domiciliari

Ecodibergamo.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

IL PROVVEDIMENTO. In un’occasione avrebbe aggredito con un taglierino il nuovo compagno della donna. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Atti persecutori, lesioni e minacce all'ex compagna: 38enne di Palosco agli arresti domiciliari

© Ecodibergamo.it - Atti persecutori, lesioni e minacce all’ex compagna: 38enne di Palosco agli arresti domiciliari

