Atti persecutori lesioni e minacce all’ex compagna | 38enne di Palosco agli arresti domiciliari

IL PROVVEDIMENTO. In un’occasione avrebbe aggredito con un taglierino il nuovo compagno della donna. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Atti persecutori, lesioni e minacce all’ex compagna: 38enne di Palosco agli arresti domiciliari

Scopri altri approfondimenti

La strana morte di Valeria Pandolfo: Marcus capace di intendere e di volere e di stare in giudizio. Lo ha stabilito un perito del Tribunale di #Siracusa al processo per atti persecutori ai danni della madre della donna trovata senza vita in casa del convivente a # - facebook.com Vai su Facebook

Chiesto il processo per Mario Gregoraci, padre di Elisabetta. E' accusato di atti persecutori, maltrattamenti e lesioni personali ai danni dell'ex compagna Rosita Gentile. Leggi l'articolo completo: Vai su X

Atti persecutori, lesioni e minacce all’ex compagna: 38enne di Palosco agli arresti domiciliari - I carabinieri della Stazione di Martinengo hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un 38enne di Palosco, ritenuto responsabile di atti ... Scrive ecodibergamo.it

“Ti do fuoco e ti apro il cranio”. Picchia e minaccia la fidanzata ex modella, arrestato - Queste le minacce che un uomo di 31 anni, arrestato dalla Polizia per atti persecutori e lesioni, avrebbe rivolto a una ex modella con la quale avev ... Da blitzquotidiano.it

"Ti do fuoco, ti apro il cranio": dopo Pamela, un'altra terribile vicenda di violenze a Milano - La Procura di Milano ha arrestato un 31enne con l'accusa di atti persecutori e lesioni nei confronti di un ex modella. affaritaliani.it scrive