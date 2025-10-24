Attenzione alla giovane che abbraccia i passanti sfilandogli la catenina d' oro
Si apposta nei luoghi dove sa di poter incontrare le sue vittime. Le sceglie con attenzione: anziane e sole. Poi si avvicina e neppure il tempo di rendersene conto le vittime si ritrovano senza la catenina d'oro che indossano. Ma se ne accorgono solo quando la ladra se ne è già andata a gambe. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Alcune persone che hanno assistito alla scena hanno richiamato l’attenzione di una pattuglia della polizia di passaggio. La giovane ha rivelato rivelato una lunga serie di violenze pregresse e risalenti all'ultimo anno. - facebook.com Vai su Facebook