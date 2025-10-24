Attentato Ranucci chi ha messo la bomba? Il giallo della lettera e la pista albanese

Attentato Ranucci: è arrivata una segnalazione all'antimafia. Mentre si cerca di dare un volto a mandanti ed esecutori, il garante multa la trasmissione Report per 150mila euro per gli audio di Sangiuliano e la moglie Federica Corsini. Dopo il fiume di solidarietà per l'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, arriva la multa per Report da parte del garante di 150mila euro per aver diffuso gli audio di Sangiuliano e della moglie Federica Corsini. Intanto gli investigatori continuano ad indagare: una lettera anonima è agli atti dell'indagine, ed "indica come matrice dell'esplosione la mafia albanese", così come riporta Domani che ne ha avuto accesso.

