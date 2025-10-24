Attacco nucleare | cosa accadrebbe davvero? Il nuovo film Netflix A House of Dynamite ci mostra i protocolli reali

Cultweb.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da oggi, 24 ottobre, è disponibile su Netflix, “A House of Dynamite”, il film che segna il ritorno della regista premio Oscar Kathryn Bigelow dopo otto anni di assenza dal cinema. Il thriller apocalittico racconta i 18 minuti tra l’avvistamento di un missile nucleare diretto verso gli Stati Uniti e il suo previsto impatto, ripetendo la vicenda da diverse prospettive e luoghi. Ciò che rende il film particolarmente rilevante è il fatto che esperti nucleari lo stanno definendo “visione obbligatoria” per la sua accuratezza nella rappresentazione dei protocolli reali. Ma cosa succederebbe davvero in caso di attacco nucleare? Ecco i protocolli verificati che il film porta sullo schermo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

