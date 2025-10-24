Attacco Juve il reparto non trova pace | dopo Madrid Tudor è pronto a una nuova virata Chi potrebbe giocare domenica con la Lazio

Juventusnews24.com | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attacco Juve, il tecnico bianconero pronto a una nuova virata in attacco: dopo la panchina di Como, il canadese si candida per l’Olimpico. Un attacco che non trova pace, un tridente da 150 milioni di euro che non riesce a segnare. Il paradosso della  Juventus  di  Igor Tudor  è tutto nel suo reparto offensivo: tre centravanti di livello internazionale ( Vlahovic,  David,  Openda ) che, tra errori clamorosi, un modulo che fatica a valorizzarli e una fiducia che vacilla, non riescono a essere decisivi. E così, in vista della delicatissima trasferta contro la  Lazio, il tecnico è pronto a una nuova virata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

attacco juve il reparto non trova pace dopo madrid tudor 232 pronto a una nuova virata chi potrebbe giocare domenica con la lazio

© Juventusnews24.com - Attacco Juve, il reparto non trova pace: dopo Madrid Tudor è pronto a una nuova virata. Chi potrebbe giocare domenica con la Lazio

News recenti che potrebbero piacerti

attacco juve reparto trovaJuve, nemmeno gol con le mani - Juventus, attacco in crisi: troppi errori sotto porta e occasioni sprecate Il reparto offensivo della Juventus sta attraversando un momento particolarmente delicato. Scrive tuttojuve.com

Juventus, è tempo di decisioni: serve chiarezza nel reparto offensivo - Juventus, è tempo di decisioni: serve chiarezza nel reparto offensivo È arrivato il momento delle decisioni importanti per la Juventus, soprattutto per quanto riguarda il ... Secondo tuttojuve.com

attacco juve reparto trovaJuventus, l'attacco spreca e delude: perché (non) è colpa di Tudor - Tante occasioni fallite contro il Real Madrid da parte degli attaccanti bianconeri, ai quali il tecnico può e deve chiedere di più, considerando il loro potenziale. Riporta ilbianconero.com

Cerca Video su questo argomento: Attacco Juve Reparto Trova