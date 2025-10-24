Attacco Juve il reparto non trova pace | dopo Madrid Tudor è pronto a una nuova virata Chi potrebbe giocare domenica con la Lazio

Attacco Juve, il tecnico bianconero pronto a una nuova virata in attacco: dopo la panchina di Como, il canadese si candida per l’Olimpico. Un attacco che non trova pace, un tridente da 150 milioni di euro che non riesce a segnare. Il paradosso della Juventus di Igor Tudor è tutto nel suo reparto offensivo: tre centravanti di livello internazionale ( Vlahovic, David, Openda ) che, tra errori clamorosi, un modulo che fatica a valorizzarli e una fiducia che vacilla, non riescono a essere decisivi. E così, in vista della delicatissima trasferta contro la Lazio, il tecnico è pronto a una nuova virata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Attacco Juve, il reparto non trova pace: dopo Madrid Tudor è pronto a una nuova virata. Chi potrebbe giocare domenica con la Lazio

News recenti che potrebbero piacerti

Bordocampista DAZN sull'ingresso in campo McKennie in Como-Juve: "Non capiva come mettersi a centrocampo perché la Juve era passata da un reparto a tre a uno a due" Una scena che fotografa la confusione generale di una squadra priva di riferimenti - facebook.com Vai su Facebook

Il mercato estivo della #Juve è stato incompleto e i risultati si vedono sul campo. Il reparto mediano è in difficoltà: Locatelli e #Thuram stanno facendo il loro, mentre Koopmeiners e McKennie hanno deluso. In attesa del ritorno di #Miretti, due sono le strade - X Vai su X

Juve, nemmeno gol con le mani - Juventus, attacco in crisi: troppi errori sotto porta e occasioni sprecate Il reparto offensivo della Juventus sta attraversando un momento particolarmente delicato. Scrive tuttojuve.com

Juventus, è tempo di decisioni: serve chiarezza nel reparto offensivo - Juventus, è tempo di decisioni: serve chiarezza nel reparto offensivo È arrivato il momento delle decisioni importanti per la Juventus, soprattutto per quanto riguarda il ... Secondo tuttojuve.com

Juventus, l'attacco spreca e delude: perché (non) è colpa di Tudor - Tante occasioni fallite contro il Real Madrid da parte degli attaccanti bianconeri, ai quali il tecnico può e deve chiedere di più, considerando il loro potenziale. Riporta ilbianconero.com