Attacco Juve a secco da più di un mese qual è la soluzione? Marchisio sicuro | Credo sia un problema molto più generale Analisi netta del Principino

Attacco Juve che non segna da oltre un mese, Claudio Marchisio esce allo scoperto e rivela il problema dei bianconeri. Ecco la sua analisi. Un bomber isolato, un problema che va oltre il singolo. L’analisi di Claudio Marchisio sulla crisi del gol della Juve è lucida e sposta il focus dal centravanti alla squadra. L’ex centrocampista bianconero ha difeso Dusan Vlahovic, sottolineando come la sua astinenza sia figlia di un problema più generale: la Signora non riesce a servirlo a dovere. PROBLEMA GOL – « La risposta è ben più ampia. Vlahovic non segna da tanto dal primo minuto anche se l’altra sera ha fatto una buona partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Attacco Juve a secco da più di un mese, qual è la soluzione? Marchisio sicuro: «Credo sia un problema molto più generale». Analisi netta del Principino

