Attacchi a don Mattia Ferrari dirigente legato a Frontex a processo il 5 novembre

24 ott 2025

Nascosto dietro un anonimo account X per anni ha attaccato il cappellano di bordo di Mediterranea. Ma adesso è stato identificato: è Robert Brytan, analista informatico senior di un’azienda collegata all’agenzia europea che si occupa del controllo delle frontiere. 🔗 Leggi su Repubblica.it

