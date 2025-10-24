Attacchi a don Mattia Ferrari dirigente legato a Frontex a processo il 5 novembre

Nascosto dietro un anonimo account X per anni ha attaccato il cappellano di bordo di Mediterranea. Ma adesso è stato identificato: è Robert Brytan, analista informatico senior di un’azienda collegata all’agenzia europea che si occupa del controllo delle frontiere. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Attacchi a don Mattia Ferrari, dirigente legato a Frontex a processo il 5 novembre

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Eleonora Mattia (@eleonoramattia1) / Posts Vai su X

L’U.S. Angri 1927 comunica di aver raggiunto l’accordo per il tesseramento del difensore centrale Mattia Marisei, classe 2005. Alto 1,84 m e di piede destro, Marisei è un giovane cresci - facebook.com Vai su Facebook

Attacchi a don Ferrari (ong Mediterranea): al via a Modena il processo a un dirigente informatico con accesso a Frontex - Arriva a giudizio la vicenda degli attacchi social a don Mattia Ferrari, sacerdote modenese cappellano della ong Mediterranea. Scrive gazzettadiparma.it

Identificato l’autore delle minacce a don Ferrari: “È un dirigente informatico con accesso all’archivio riservato di Frontex” - Sarebbe Robert Brytan la persone dietro l'account che diffondeva minacce contro il cappellano di Mediterranea. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Ora sappiamo chi è l’uomo che minacciò Don Mattia Ferrari e diffuse file riservati su Italia e Libia - È stato identificato l'uomo dietro l'account X che minacciò Don Mattia Ferrari e diffuse file militari riservati ... Scrive fanpage.it