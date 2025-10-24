Atp Vienna Sinner vola in semifinale | Bublik battuto in due set
Quarti di finale all’ Atp 500 di Vienna con Jannik Sinner che ha affrontato il kazako Alexander Bublik per conquistare un posto in semifinale contro Alex De Minaur, che ha superato Matteo Berrettini in due set. Il match è trasmesso in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, con cronaca e aggiornamenti in tempo reale sul liveblog dedicato. De Minaur, grazie alla vittoria su Berrettini, ha già staccato il pass per le semifinali, dove sfiderà proprio il vincitore del duello tra Sinner e Bublik. Insieme a loro anche Alexander Zverev, che ha raggiunto i quarti di finale approfittando del ritiro di Griekspoor. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
