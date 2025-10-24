Atp Vienna Sinner vola in semifinale Battuto Bublik in due set | 6-4 6-4

Jannik Sinner ha battuto in due set (6-4, 6-4) il kazako Aleksandr Bublik nei quarti del Vienna Open (ATP 500), in 1h e 16? di gioco. In semifinale affronterà l’australiano Alex De Minaur, giustiziere di Matteo Berrettini, numero 7 della classifica Atp e tre del seeding. Atp Vienna: le prossime sfide. L’altoatesino approda alle semifinali dell'” Erste Bank Open “, torneo Atp 500 con montepremi totale pari a 2.736.875 euro, in corso sui campi in duro di Vienna. Il numero 2 del ranking mondiale e primo favorito del tabellone si è imposto nei quarti sul kazako, 16esimo del ranking mondiale e ottava testa di serie. 🔗 Leggi su Open.online