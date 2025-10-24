ATP Vienna Sinner domina contro Bublik | vola in semifinale!

Jannik Sinner supera senza affanni il kazako Alexander Bublik: il campione italiano vola in semifinale. Jannik Sinner ha fatto scuola questa sera nel match ATP 500 di Vienna contro il kazako Alexander Bublik. Il tennista italiano si è guadagnato un posto in semifinale, aggiudicandosi il passaggio del turno con un 6-4 6-4 in 1 ora e 16 minuti. Jannik è stato praticamente sontuoso, concedendo appena cinque punti al servizio in tutta la sfida. Il kazako non è mai arrivato a 30 in nessun game. Sinner vola in semifinale: ecco chi affronterà. Il campione altoatesino ora dovrà vedersela con l’australiano Alex De Minaur, uscito vincitore nella gara con Matteo Berrettini. 🔗 Leggi su Sportface.it