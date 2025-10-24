atp vienna sinner domina bublik e vola in semifinale

Un'altra gara perfetta, senza sbavature e sempre in pieno controllo: Jannik Sinner ha vinto anche contro il talento kazako Alexander Bublik con il punteggio di 6-4, 6-4 e conquista la semifinale (la 42esima nel circuito) all'Atp 500 di Vienna. Domani una nuova sfida all'australiano Alex De Minaur che ha avuto la meglio contro Matteo Berrettini. Il servizio di Jannik è migliorato tantissimo e si è visto anche contro il kazako oltre a una tenuta fisica che è tornata davvero a livelli ottimali. La vittoria di Sinner in due set. Il primo set inizia con Bublik al servizio: dopo l'ace arrivato al primo servizio concede le prime due palle break dell'incontro a Sinner ma il kazao è bravo a recuperare e partire con il piede giusto (1-0). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

