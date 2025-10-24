Atp Vienna Sinner-Bublik | chi è l’avversario e dove vedere la gara

La vittoria nel derby contro Flavio Cobolli è valsa a Jannik Sinner il passaggio ai quarti di finale dell'Atp 500 di Vienna: l'altoatesino numero due del mondo torna in campo già oggi per sfidare ancora una volta il talento kazako attuale numero 16 del ranking mondiale, Alexander Bublik. Cosa sappiamo sul kazako. Il 28enne ha amato il tennis da subito visto che già all'età di due anni il padre gli ha fatto tenere in mano la prima racchetta: considerato da tutti un talento naturale, è proprio quest'anno che Bublik ha ottenuto una delle vittorie più prestigiose della sua carriera sull'era di Halle battendo Sinner vincendo poi la finale contro Medvedev. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Atp Vienna, Sinner-Bublik: chi è l’avversario e dove vedere la gara

Contenuti che potrebbero interessarti

#Tennis Il derby italiano all'Atp 500 di Vienna se lo aggiudica Jannik Sinner che batte Flavio Cobolli 6-2, 7-6 e raggiunge i quarti di finale del torneo austriaco dove affronterà Alexander Bublik. - facebook.com Vai su Facebook

Tennis. #Sinner a Vienna vince in 58'' ma è sempre polemica #Davis - X Vai su X

Atp Vienna, Sinner-Bublik: chi è l’avversario e dove vedere la gara - Ai quarti di finale del torneo austriaco, Jannik Sinner affronta per la quarta volta quest'anno il kazako Alexander Bublik: quali sono i punti di forza dell'avversario, i precedenti e a che ora inizie ... Scrive ilgiornale.it

Sinner – Bublik: orario, data e dove vedere i quarti dell’ATP di Vienna! - Bublik, dove vedere i quarti dell'ATP di Vienna, ecco l'orario e dove seguire il match in diretta tv e streaming ... Segnala generationsport.it

Sinner-Bublik: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming l’Atp 500 di Vienna in tempo reale - Dopo aver superato Altmaier e Cobolli, l’altoatesino sfida il kazako ai quarti. Scrive tuttosport.com