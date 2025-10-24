Atp Vienna Sinner-Bublik | chi è l’avversario e dove vedere la gara

Ilgiornale.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La vittoria nel derby contro Flavio Cobolli è valsa a Jannik Sinner il passaggio ai quarti di finale dell'Atp 500 di Vienna: l'altoatesino numero due del mondo torna in campo già oggi per sfidare ancora una volta il talento kazako attuale numero 16 del ranking mondiale, Alexander Bublik. Cosa sappiamo sul kazako. Il 28enne ha amato il tennis da subito visto che già all'età di due anni il padre gli ha fatto tenere in mano la prima racchetta: considerato da tutti un talento naturale, è proprio quest'anno che Bublik ha ottenuto una delle vittorie più prestigiose della sua carriera sull'era di Halle battendo Sinner vincendo poi la finale contro Medvedev. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

atp vienna sinner bublik chi 232 l8217avversario e dove vedere la gara

© Ilgiornale.it - Atp Vienna, Sinner-Bublik: chi è l’avversario e dove vedere la gara

Contenuti che potrebbero interessarti

atp vienna sinner bublikAtp Vienna, Sinner-Bublik: chi è l’avversario e dove vedere la gara - Ai quarti di finale del torneo austriaco, Jannik Sinner affronta per la quarta volta quest'anno il kazako Alexander Bublik: quali sono i punti di forza dell'avversario, i precedenti e a che ora inizie ... Scrive ilgiornale.it

atp vienna sinner bublikSinnerBublik: orario, data e dove vedere i quarti dell’ATP di Vienna! - Bublik, dove vedere i quarti dell'ATP di Vienna, ecco l'orario e dove seguire il match in diretta tv e streaming ... Segnala generationsport.it

atp vienna sinner bublikSinner-Bublik: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming l’Atp 500 di Vienna in tempo reale - Dopo aver superato Altmaier e Cobolli, l’altoatesino sfida il kazako ai quarti. Scrive tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Atp Vienna Sinner Bublik