Dopo estenuanti polemiche di cui non si aveva bisogno riguardo la sua mancata partecipazione alla Coppa Davis, Jannik Sinner torna in campo nei quarti dell’Atp 500 di Vienna e se la vede co Aleksandr Bublik per giocarsi il posto in semifinale e sfidare Alex De Minaur. Ebbene, l’altoatesino dopo aver battuto il connazionale Flavio Cobolli . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Atp Vienna, Sinner annienta Bublik: in semifinale contro De Minaur