Atp Vienna Sinner annienta Bublik | in semifinale contro De Minaur
Dopo estenuanti polemiche di cui non si aveva bisogno riguardo la sua mancata partecipazione alla Coppa Davis, Jannik Sinner torna in campo nei quarti dell’Atp 500 di Vienna e se la vede co Aleksandr Bublik per giocarsi il posto in semifinale e sfidare Alex De Minaur. Ebbene, l’altoatesino dopo aver battuto il connazionale Flavio Cobolli . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Atp 500 Vienna, Sinner-Bublik: 6-4 , 6-4, l'azzurro vola in semifinale . La diretta. Stasera Musetti contro Moutet Tutti gli aggiornamenti in tempo reale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/10/tennis-atp-500-vienna-open-in-campo-cobolli-berrettini - facebook.com Vai su Facebook
Tennis. #Sinner a Vienna vince in 58'' ma è sempre polemica #Davis Vai su X
Sinner annienta Altmaier, esordio sul velluto a Vienna: agli ottavi è già derby - Il tennista azzurro torna in campo dopo il trionfo al Six Kings Slam in Arabia Saudita dove in finale ha battuto Alcaraz ... Come scrive tuttosport.com
Atp Vienna, Sinner domina Bublik e vola in semifinale - Un'altra gara sontuosa di Sinner che ha la meglio contro Bublik sconfitto con un doppio 6- Segnala msn.com
Atp Vienna, Sinner batte Altmaier. Avanzano Cobolli e Berrettini - Il numero 2 del mondo, nei sedicesimi del torneo Atp 500 indoor austriaco, gioca nel pomeriggio contro il tedesco. Lo riporta tg24.sky.it