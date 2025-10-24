Atp Vienna Musetti supera Moutet e vola in semifinale

Periodicodaily.com | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Lorenzo Musetti avanza in semifinale al torneo Atp 500 di Vienna (veloce indoor, montepremi 2.736.875 euro). Il 23enne toscano, numero 8 del mondo e 4 del seeding, supera il 26enne francese Corentin Moutet, numero 36 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora e 41 minuti. Musetti affronterà domani il . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

atp vienna musetti superaATP Vienna: Musetti disinnesca l’imprevedibile Moutet. Adesso c’è Zverev - ATP | Record personale di vittorie stagionali ottenute in carriera dall'azzurro, che raggiunge anche SInner in semifinale. Scrive ubitennis.com

atp vienna musetti superaMusetti non si ferma più. Batte Moutet in 2 set e vola in semifinale a Vienna: chi sfida ora - L'azzurro numero 8 al mondo supera il francese numero 31 all'incontro valido per l'accesso al penultimo atto del 500 austriaco ... Riporta tuttosport.com

atp vienna musetti superaA Vienna il miglior Musetti, ora punta Shelton per blindare le Atp Finals. Sinner imbattibile per gli azzurri, ma bravo Cobolli - Lorenzo Musetti prosegue il suo cammino nell’ Atp 500 di Vienna, raggiunge i quarti, supera Thomas Etche ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Atp Vienna Musetti Supera