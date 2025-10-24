Atp Vienna Berrettini stoppato da De Minaur | l' azzurro ko ai quarti in due set

Matteo Berrettini è uscito di scena ai quarti di finale dall’"Erste Bank Open", torneo Atp 500 con montepremi totale pari a 2.736.875 euro, in corso sui campi in duro di Vienna. Il tennista romano, numero 59 del mondo, si è arreso contro l’australiano Alex De Minaur, numero 7 del ranking internazionale e terzo favorito del tabellone, col punteggio di 6-1 7-6 (4). In semifinale De Minaur attende. 🔗 Leggi su Feedpress.me

