Atp Vienna 2025 | Sinner Musetti e Berrettini in campo oggi Programma orari e dove vederli in tv

Lapresse.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre azzurri sono impegnati oggi, venerdì 24 ottobre, nei quarti di finale dell’ Atp Vienna 2025: Jannik Sinner, Matteo Berrettini (n°59) e Lorenzo Musetti (n°8). Il 24enne altoatesino, n°2 del mondo, ieri si è aggiudicato il derby azzurro con Flavio Cobolli (n°22) con il punteggio di 7-6 6-2. Il 29enne romano, invece, ha avuto la meglio sul britannico Cameron Norrie (n°35), dopo una lunga battaglia, per 7-6 6-7 6-4. Infine il 23enne di Carrara ha sconfitto per 6-3 6-4 l’argentino Tomás Martín Etcheverry (n°60). Back-to-back quarterfinals in Vienna??? @Lorenzo1Musetti takes out Etcheverry with 6-3 6-4 Bravo Lore!? pic. 🔗 Leggi su Lapresse.it

atp vienna 2025 sinner musetti e berrettini in campo oggi programma orari e dove vederli in tv

© Lapresse.it - Atp Vienna 2025: Sinner, Musetti e Berrettini in campo oggi. Programma, orari e dove vederli in tv

Leggi anche questi approfondimenti

atp vienna 2025 sinnerDove vedere in tv Sinner-Bublik oggi, ATP Vienna 2025: orario, canale, streaming - Jannik Sinner, numero 1 del seeding, affronterà il kazako Alexander Bublik, testa di serie numero 8, venerdì 24 ottobre nei quarti di finale degli Erste ... Da oasport.it

atp vienna 2025 sinnerSinner ai quarti all'Atp Vienna: Cobolli battuto in due set - Dopo la vittoria nel derby azzurro contro Cobolli, Jannik Sinner affronterà ai quarti di finale Alexander Bublik. Riporta sport.sky.it

atp vienna 2025 sinnerSinner-Bublik: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming l’Atp 500 di Vienna in tempo reale - Dopo aver superato Altmaier e Cobolli, l’altoatesino sfida il kazako ai quarti. Lo riporta tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Atp Vienna 2025 Sinner