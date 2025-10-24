Atp Vienna 2025 | Sinner Musetti e Berrettini in campo oggi Programma orari e dove vederli in tv
Tre azzurri sono impegnati oggi, venerdì 24 ottobre, nei quarti di finale dell’ Atp Vienna 2025: Jannik Sinner, Matteo Berrettini (n°59) e Lorenzo Musetti (n°8). Il 24enne altoatesino, n°2 del mondo, ieri si è aggiudicato il derby azzurro con Flavio Cobolli (n°22) con il punteggio di 7-6 6-2. Il 29enne romano, invece, ha avuto la meglio sul britannico Cameron Norrie (n°35), dopo una lunga battaglia, per 7-6 6-7 6-4. Infine il 23enne di Carrara ha sconfitto per 6-3 6-4 l’argentino Tomás Martín Etcheverry (n°60). Back-to-back quarterfinals in Vienna??? @Lorenzo1Musetti takes out Etcheverry with 6-3 6-4 Bravo Lore!? pic. 🔗 Leggi su Lapresse.it
