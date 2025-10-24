Atp Vienna 2025 Sinner-Bublik 6-4 6-4 | per Jannik in semifinale c’è De Minaur
Jannik Sinner approda alle semifinali dell’Atp 500 di Vienna. Il numero due del ranking mondiale ha battuto in due set con il punteggio di 6-4 6-4 in un’ora e 18? il kazako Alexander Bublik. L’azzurro Sinner scrive un altro record insieme a due grandi del tennis italiano. Raggiunge infatti Adriano Panatta e Fabio Fognini per il primato di semifinali conquistate nel circuito maggiore nell’Era Open, 42. In semifinale se la vedrà con l’australiano Alex De Minaur, che ha sconfitto Berrettini nel match del pomeriggio. No breaks, no doubts????? @janniksin powers past Alexander Bublik and marches into the semifinals of #ErsteBankOpen??? pic. 🔗 Leggi su Lapresse.it
