ATP Vienna 2025 risultati 23 ottobre | tre italiani ai quarti Moutet sorprende Medvedev ok Bublik

Oasport.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si completa il quadro degli ottavi di finale dell’ATP 500 di Vienna: in Austria, nella giornata che vede in campo nel complesso cinque azzurri in sei match, sono tre gli italiani che approdano ai quarti di finale, previsti domani, ovvero Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini. Il derby italiano premia infatti il numero 1 del seeding, Jannik Sinner, che piega Flavio Cobolli al termine di un match combattuto soprattutto nel secondo set e vinto dal numero 2 ATP per 6-2 7-6 (4). Domani nei quarti la sfida sarà contro il numero 8 del tabellone, il kazako Alexander Bublik, che liquida l’argentino Francisco Cerúndolo con il punteggio di 6-4 6-2. 🔗 Leggi su Oasport.it

atp vienna 2025 risultati 23 ottobre tre italiani ai quarti moutet sorprende medvedev ok bublik

© Oasport.it - ATP Vienna 2025, risultati 23 ottobre: tre italiani ai quarti. Moutet sorprende Medvedev, ok Bublik

Contenuti che potrebbero interessarti

atp vienna 2025 risultatiATP Vienna 2025, risultati 23 ottobre: tre italiani ai quarti. Moutet sorprende Medvedev, ok Bublik - Si completa il quadro degli ottavi di finale dell'ATP 500 di Vienna: in Austria, nella giornata che vede in campo nel complesso cinque azzurri in sei ... Riporta oasport.it

atp vienna 2025 risultatiAtp Vienna, i risultati degli italiani: Berrettini batte Norrie e va ai quarti - Berrettini batte il britannico Norrie in tre set e raggiunge i quarti di finale dell'Atp 500 di Vienna (7- Da sport.sky.it

atp vienna 2025 risultatiSinner-Cobolli 2-0, Atp Vienna: Jannik vince il derby e vola ai quarti - In palio c'è un posto ai quarti di finale: tutti gli aggiornamenti sul match in tempo reale ... Lo riporta corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Atp Vienna 2025 Risultati