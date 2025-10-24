ATP Vienna 2025 risultati 23 ottobre | tre italiani ai quarti Moutet sorprende Medvedev ok Bublik
Si completa il quadro degli ottavi di finale dell’ATP 500 di Vienna: in Austria, nella giornata che vede in campo nel complesso cinque azzurri in sei match, sono tre gli italiani che approdano ai quarti di finale, previsti domani, ovvero Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini. Il derby italiano premia infatti il numero 1 del seeding, Jannik Sinner, che piega Flavio Cobolli al termine di un match combattuto soprattutto nel secondo set e vinto dal numero 2 ATP per 6-2 7-6 (4). Domani nei quarti la sfida sarà contro il numero 8 del tabellone, il kazako Alexander Bublik, che liquida l’argentino Francisco Cerúndolo con il punteggio di 6-4 6-2. 🔗 Leggi su Oasport.it
