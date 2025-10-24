Atp Vienna 2025 Musetti in semifinale | battuto Moutet
Lorenzo Musetti approda alle semifinali dell’Atp 500 di Vienna. L’azzurro ha battuto in due set il francese Corentin Moutet con il punteggio di 6-3, 6-4. Per un posto in finale il carrarino, numero 8 del ranking, se la vedrà contro il tedesco Alexander Zverev. So Solid?? The wins keep coming as Lorenzo Musetti grabs the last semifinal spot in Vienna after defeating Moutet 6-3 6-4! @ErsteBankOpen pic.twitter.comLIzOclxhmY — Tennis TV (@TennisTV) October 24, 2025 Secondo italiano in semifinale dopo Sinner. Lorenzo Musetti è il secondo italiano a raggiungere le semifinali del torneo sul cemento austriaco. 🔗 Leggi su Lapresse.it
