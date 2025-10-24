Atp Vienna 2025 Berrettini si arrende a De Minaur in due set | svanisce la semifinale

Finisce ai quarti di finale l’avventura di Matteo Berrettini all’ Erste Bank Open sul cemento indoor di Vienna (Atp 500 – montepremi euro 2.736.875). L’azzurro ha ceduto in due set – 6-1, 7-6 (7-4) – all’australiano.  Oggi alle 17.30 tocca a Jannik Sinner, che se la vedrà con Bublik. In serata Lorenzo Musetti affronta Corentin Moutet. Demon keeps crushing it on #ErsteBankOpen Center Court!??? A 6-1 7-6(4) win against Berrettini gets him a ticket to the semifinal? Congrats @alexdeminaur??? pic.twitter.comdgGdrqILhD — Erste Bank Open (@ErsteBankOpen) October 24, 2025 Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

