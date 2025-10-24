ATP Parigi il tabellone di Jannik Sinner | gli avversari dal 1° turno alla finale

Jannik Sinner sarà la testa di serie numero 2 del main draw di singolare maschile dell’ ATP Masters 1000 di Parigi: l’azzurro, dato che il tabellone è a 56 giocatori, usufruirà di un bye all’esordio e scenderà in campo direttamente al secondo turno, contro uno tra lo statunitense Alex Michelsen ed il belga Zizou Bergs. Negli eventuali ottavi di finale, poi l’azzurro potrebbe incrociare uno tra il ceco Jakub Mensik ed il serbo Miomir Kecmanovic, finiti nello stesso spicchio di tabellone dell’italiano. Nei quarti, invece, Sinner, se la potrebbe vedere con lo statunitense Ben Shelton o con il russo Andrey Rublev. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Parigi, il tabellone di Jannik Sinner: gli avversari dal 1° turno alla finale

