ATP Parigi il tabellone del torneo 1000 il sorteggio | Sinner pronto all'ennesima sfida con Alcaraz
Jannik Sinner è la testa di serie numero 2 del torneo 1000 di Parigi. Il suo primo avversario sarà uno tra Michelsen e Bergs. Nel Masters di Parigi in palio punti pesanti per la corsa al numero 1 con Alcaraz. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Masters 1000 di Parigi: Forfait Djokovic. Assegnate le wild card per tabellone principale e qualificazioni Vai su X
Il tennista ligure supera il primo ostacolo nel tabellone principale del torneo austriaco - facebook.com Vai su Facebook
Tabellone Masters 1000 Parigi 2025: Alcaraz e Sinner n°1 e n°2, tutti gli accoppiamenti - Ecco il tabellone principale con tutti gli accoppiamenti dell'ATP Masters 1000 di Parigi, in programma dal 26 ottobre al 2 novembre. spaziotennis.com scrive
Il tabellone del Paris Masters 2025: con chi giocano Jannik Sinner e gli altri italiani · Tennis ATP - Sorteggiato il tabellone singolare del Paris Masters 2025, in programma dal 27 ottobre al 2 novembre: scopri di seguito tutte le partite degli italiani. Lo riporta olympics.com
Atp Parigi, tabellone e partecipanti: cinque gli italiani - Dall’altra c’è il numero 1 del mondo Carlos Alcaraz che esordirà al secondo turno contro uno fra Cameron Norrie e Sebastian Baez. Come scrive tg24.sky.it