ATP di Vienna Sinner vince con Cobolli | oggi i quarti di finale con Bublik
Vienna, 24 ottobre 2025 – Jannik Sinner torna in campo a Vienna. Il tennista azzurro sfida oggi, venerdì 24 ottobre, il kazako Alexander Bublik, numero 16 del mondo, – in diretta tv e streaming – nei quarti di finale dell’Atp 500 austriaco. Sinner, nei turni precedenti del torneo, ha superato il tedesco Daniel Altmaier all’esordio e poi Flavio Cobolli nel derby azzurro degli ottavi. Bublik invece ha eliminato il cileno Tabilo e l’argentino Cerundolo. Sinner-Bublik, orario e precedenti. La sfida tra Sinner e Bublik è in programma oggi, venerdì 24 ottobre, non prima delle 17.30. I due tennisti si sono sfidati in sette precedenti, con Sinner che conduce con un parziale di 5-2. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
