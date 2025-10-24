ATP di Vienna Sinner vince con Bublik | conquista la semifinale dove affronterà De Minaur
Vienna, 24 ottobre 2025 – Jannik Sinner vola in semifinale a Vienna. L’azzurro ha battuto oggi, venerdì 24 ottobre, il kazako Alexander Bublik in due set con il punteggio di 6-4, 6-4 nei quarti di finale dell’Atp 500 austriaco. Sinner si regala così la sfida all’australiano e amico Alex De Minaur, numero sette del mondo e che ha sempre sconfitto negli 11 precedenti giocati in carriera. Jannik torna quindi in semifinale a Vienna dopo aver vinto l’edizione 2023 del torneo e aver dato forfait lo scorso anno. Sinner continua così la sua corsa nel torneo dopo aver eliminato il tedesco Daniel Altmaier all’esordio e aver vinto il derby azzurro degli ottavi con Flavio Cobolli. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
