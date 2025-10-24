ATP di Vienna Berrettini battuto da Minaur | l’Azzurro sconfitto in due set dice addio alla semifinale

Vienna, 24 ottobre 2025 – E’ stato eliminato Matteo Berrettini ai quarti di finale dell’ATP di Vienna. L’Azzurro, prossimo partecipante alla Coppa Davis 2025, ha perso con Alex De Minaur in due set 6-1, 7-6 (4). Quest’ultimo ha conquistato la semifinale. In questo modo, è sfumato il derby tricolore con Jannik Sinner. Foto Erste Bank OpenX (da supertennis.tv) ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Altre letture consigliate

Atp 500 Vienna, Sinner-Bublik: 6-4 , 6-4, l'azzurro vola in semifinale . La diretta. Stasera Musetti contro Moutet Tutti gli aggiornamenti in tempo reale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/10/tennis-atp-500-vienna-open-in-campo-cobolli-berrettini - facebook.com Vai su Facebook

$Berrettini-De Minaur diretta: segui la sfida di oggi di tennis Atp Vienna - X Vai su X

Berrettini battuto da De Minaur nei quarti dell'Atp di Vienna. VIDEO - Un primo set dominato da De Minaur che poi cala leggermente e Berrettini prova a riaprire il match ma le energie (sia fisiche che mentali) sono poche dopo la battaglia negli ottavi con Norrie e alla ... Segnala sport.sky.it

ATP Vienna, Berrettini-De Minaur in diretta: stasera Sinner e Musetti, il programma di oggi - Matteo Berrettini, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti scendono in campo oggi per i quarti di finale del torneo ATP 500 di Vienna ... Da fanpage.it

Sinner spazza via anche Bublik: il kazako le prova tutte e viene fischiato. In semifinale a Vienna sfida De Minaur che ha battuto Berrettini - L'altoatesino domina il kazako in due set, mentre Berrettini si ferma ai quarti. Secondo ilfattoquotidiano.it