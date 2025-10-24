Una situazione davvero anomale e non bellissima dal punto di vista dello spettacolo per gli appassionati di tennis. Quest’oggi erano in programma a Basilea (Svizzera), la casa di Roger Federer, i quarti di finale del torneo ATP500 elvetico. I match hanno avuto un andamento piuttosto strano. Nei quattro incontri previsti, infatti, ben tre si sono conclusi per il ritiro di uno dei contendenti. Si è dato il via allo “show” nella sfida che interessava da vicino anche Lorenzo Musetti relativamente alla qualificazione alle ATP Finals 2025. Il canadese Felix Auger-Aliassime, rivale n.1 per il pass per Torino del toscano, si è ritirato dopo aver perso il primo set contro lo spagnolo Jaume Munar sullo score di 6-3. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Basilea, tre ritiri nei quarti di finale! Auger-Aliassime, Shapovalov e Ruud rinunciano, sarà un caso?