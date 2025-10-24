Atletica | spettacolo in pista per il tradizionale appuntamento Cordazzo e Ricciardi senza rivali Record di presenze alla Tre Monti

L’ Autodromo di Imola ha fatto da cornice al 56esimo Giro dei Tre Monti. Sono stati 565 gli atleti e le atlete che hanno preso il via nella corsa competitiva di 15 km, mentre 2.840 non competitivi hanno percorso lo stesso tracciato o il giro dell’autodromo. Sommando a questi numeri i quasi 400 (397) giovani che prima hanno disputato la Promesse di Romagna, l’edizione 2025 del Giro dei Tre Monti conta 3.802 partecipanti. Numeri che superano ampiamente quelli dell’edizione 2024, quando il totale delle presenze complessive si attestava appena sotto quota tremila. La vittoria è andata per il terzo anno consecutivo a Luis Matteo Ricciardi, della Dinamo Running, con il tempo di 49’40”, davanti a Ourras M’Barek (Fidas Gnarro Jet Mattei) che ha chiuso in 49’52”; terzo Traibi Mohammed (50’14”). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atletica: spettacolo in pista per il tradizionale appuntamento. Cordazzo e Ricciardi senza rivali. Record di presenze alla Tre Monti

