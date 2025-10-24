Atletica leggera Mezza maratona | Gianninoni porta in dote un altro oro all’Acquadela
Momento storico per l’Acquadela di Giorgio Rizzoli. La società, nata nel 1965, si è fregiata di tanti titoli nazionali master (157). Poi i mondiali vinti da Monica Alvoni Tamburini nella maratona w50 nel 2007, Patrizia Passerini nei 2000 siepi w55 nel 2018 e il recente come Team Italia di Enrica Vandelli nella corsa in montagna w35 e quelli europei della stessa Passerini nei 2000 siepi nel 2019, di Lucia Battaglia individuali e a squadre nella marcia nel 2019 e 2023 e di Francesca Battacchi individuali e a squadre nella mezza maratona nel 2022 e 2023. A livello dei più giovani, è la prima volta che un portacolori dell’Acquadela conquista uno scudetto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
