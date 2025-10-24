Atletica leggera Mezza maratona | Gianninoni porta in dote un altro oro all’Acquadela

Sport.quotidiano.net | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momento storico per l’Acquadela di Giorgio Rizzoli. La società, nata nel 1965, si è fregiata di tanti titoli nazionali master (157). Poi i mondiali vinti da Monica Alvoni Tamburini nella maratona w50 nel 2007, Patrizia Passerini nei 2000 siepi w55 nel 2018 e il recente come Team Italia di Enrica Vandelli nella corsa in montagna w35 e quelli europei della stessa Passerini nei 2000 siepi nel 2019, di Lucia Battaglia individuali e a squadre nella marcia nel 2019 e 2023 e di Francesca Battacchi individuali e a squadre nella mezza maratona nel 2022 e 2023. A livello dei più giovani, è la prima volta che un portacolori dell’Acquadela conquista uno scudetto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

atletica leggera mezza maratona gianninoni porta in dote un altro oro all8217acquadela

© Sport.quotidiano.net - Atletica leggera. Mezza maratona:. Gianninoni porta in dote un altro oro all’Acquadela

Leggi anche questi approfondimenti

atletica leggera mezza maratonaAtletica leggera. Mezza maratona:. Gianninoni porta in dote un altro oro all’Acquadela - La società, nata nel 1965, si è fregiata di tanti titoli nazionali ... Da sport.quotidiano.net

atletica leggera mezza maratonaCampionato italiano di mezza Maratona, Vincenzo Capanna a Cremona per puntare in alto - L'atleta di Sparanise: «Sono pronto per affrontare il primo appuntamento di questa seconda parte della stagione agonistica» ... Lo riporta ilroma.net

atletica leggera mezza maratonaAtletica Leggera, la Milonrunners porta alto il vessillo crotonese tra Roma, Napoli e Rende - In gara tra Napoli, Roma, e Rende, lasciando il segno con spedizioni numerose e colme di entusiasmo. Lo riporta ilcrotonese.it

Cerca Video su questo argomento: Atletica Leggera Mezza Maratona