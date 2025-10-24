Atletica Ai campionati regionali grande impresa dell’atleta seguito dalla coach Bertelloni Argento per Francesco Lazzarotti Migliorato il personale di 10 secondi

Il Runnerino Doc categoria Ragazzi classe 2012 Francesco Lazzarotti sugli scudi. Il talentuoso atleta, allenato dalla coach Vittoria Bertelloni, continua a macinare podi evidenziando a ogni competizione i propri miglioramenti. Recentemente ai campionati toscani Fidal di Campi Bisenzio ha gareggiato come individuale nei 1000 metri a cui era accreditato con il tempo di 3’00“90. In pista con lui il rivale di sempre il senese Philippe. Una prova dieci e lode. Francesco resta incollato all’avversario per i primi 400 metri cercando di non staccarsi troppo. Il gruppo degli inseguitori è molto distante dal duo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

