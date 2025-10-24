Athletic Bilbao-Getafe sabato 25 ottobre 2025 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici Partita coperta a San Mamès?
Finalmente una serata felice per l’Athletic Bilbao: i baschi hanno colto la prima vittoria europea, rimontando con grande merito il Qarabag, che era andato in vantaggio all’alba della gara. I Leones avevano estremo bisogno di una serata di questo tipo, anche per prendere un po’ di morale: sabato si giocherà ancora a San Mamès, dove . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Approfondisci con queste news
?Liga, pari dell'Athletic Bilbao. Tris del Rayo Vallecano sul Levante - facebook.com Vai su Facebook
#StopGenocidio San Mamés, con Palestina. #AthleticMallorca #AthleticClub - X Vai su X
Liga, Athletic Bilbao e Getafe in testa. L'ex laziale Almeyda già sulla graticola - Il programma della 2ª giornata della Liga si chiude con la vittoria dell'Athletic Bilbao sul Rayo Vallecano e quella del Getafe in casa del Siviglia. Scrive corrieredellosport.it
Liga, l’Athletic soffre ma vince: 2-1 al Maiorca, decide Rego - Vittoria sofferta ma fondamentale per l’Athletic Bilbao, che al San Mamés piega 2- Lo riporta tuttomercatoweb.com