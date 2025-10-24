Athekame salva il Milan in extremis è 2-2 contro il Pisa
La sblocca Leao, poi Cuadrado su rigore e Nzola la ribaltano, lo svizzero evita il ko MILANO - Passo falso del Milan, che non va oltre il 2-2 casalingo contro il Pisa. Ci vuole un jolly in pieno recupero di Athekame per evitare addirittura la sconfitta alla formazione guidata da Max Allegri, inizial. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
