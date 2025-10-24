Atalanta sabato sera a Cremona | possibile turnover in tutti i reparti
CALCIO. La serie di incontri ravvicinati dell’Atalanta prosegue sabato 25 ottobre con la trasferta sul campo della Cremonese (fischio d’inizio alle 20,45). Possibile turnover in tutti i reparti per far rifiatare qualche titolare. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
News recenti che potrebbero piacerti
La serie di incontri ravvicinati dell’Atalanta prosegue sabato 25 ottobre con la trasferta sul campo della Cremonese (fischio d’inizio alle 20,45). Possibile turnover in tutti i reparti per far rifiatare qualche titolare. - X Vai su X
UDINESE - ATALANTA 20% di sconto per i 1896 Member ? sabato 1 novembre 2025 ? 15:00 CET ? Bluenergy Stadium #SerieAEniLive #UdineseAtalanta ? Acquista il tuo biglietto https://www.udinese.it/Apps/WebObjects/Udinese.woa/wa/view - facebook.com Vai su Facebook
Atalanta, sabato sera a Cremona: possibile turnover in tutti i reparti - La serie di incontri ravvicinati dell’Atalanta prosegue sabato 25 ottobre con la trasferta sul campo della Cremonese. Lo riporta ecodibergamo.it
Atalanta, Antonio Percassi in tribuna a Cremona per festeggiare le 700 partite di campionato da presidente - Una motivazione in più per la squadra in vista di questo derby dai grigiorossi, rivali da non sottovalutare ... bergamo.corriere.it scrive
Cremonese-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv - il club bergamasco sfida oggi, sabato 25 ottobre, la Cremonese in trasferta allo Zini di Cremona – in diretta tv e streaming – nell'ottava giornata di Serie A. Riporta msn.com