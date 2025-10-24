Atalanta sabato sera a Cremona | possibile turnover in tutti i reparti

Ecodibergamo.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CALCIO. La serie di incontri ravvicinati dell’Atalanta prosegue sabato 25 ottobre con la trasferta sul campo della Cremonese (fischio d’inizio alle 20,45). Possibile turnover in tutti i reparti per far rifiatare qualche titolare. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

atalanta sabato sera cremonaAtalanta, sabato sera a Cremona: possibile turnover in tutti i reparti - La serie di incontri ravvicinati dell’Atalanta prosegue sabato 25 ottobre con la trasferta sul campo della Cremonese. Lo riporta ecodibergamo.it

atalanta sabato sera cremonaAtalanta, Antonio Percassi in tribuna a Cremona per festeggiare le 700 partite di campionato da presidente - Una motivazione in più per la squadra in vista di questo derby dai grigiorossi, rivali da non sottovalutare ... bergamo.corriere.it scrive

atalanta sabato sera cremonaCremonese-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv - il club bergamasco sfida oggi, sabato 25 ottobre, la Cremonese in trasferta allo Zini di Cremona – in diretta tv e streaming – nell'ottava giornata di Serie A. Riporta msn.com

