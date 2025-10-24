Astrocitoma anaplastico che cos' è il raro tumore che ha stroncato a 31 anni l' attore e creator Luigi Martini
Anche se rara, questa forma tumorale del cervello rappresenta una delle principali sfide della neuro-oncologia moderna: ecco come si manifesta e quali sono le terapie esistenti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
«Me credevo fosse 'na botta de sonno, invece era un tumore al cervello». La battuta pronta anche nell'annunciare la malattia, mentre pronti non erano a salutarlo quanti lo hanno conosciuto. Luigi Martini, Gigi per gli amici, è morto a 31 anni per un Astrocitoma - facebook.com Vai su Facebook