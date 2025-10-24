Aston Villa-Manchester City domenica 26 ottobre 2025 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Occasione per i Citizens al Villa Park
Cinque vittoria consecutive sembravano aver messo fine al pessimo inizio di stagione dell’Aston Villa ma sconfitta di Deventer contro il Go Ahead Eagles ha rimesso tutto in discussione anche se Buendia ha sbagliato un rigore ed è sembrata più una questione di deconcentrazione che altro, perché gli olandesi da soli non sarebbero stati in grado . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
#EuropaLeague #FCSBBologna Dopo la sconfitta contro l’Aston Villa e il pareggio contro il Friburgo, arriva la prima vittoria in #UEL in trasferta per Il Bologna contro la Steaua Bucarest. 1-2 il risultato con reti di Odgaard e Dallinga. Il racconto della partita di - facebook.com Vai su Facebook
SKY SPORT UK - Aston Villa, si studia la strategia per blindare Rogers https://ift.tt/9KhFi03 - X Vai su X
Aston Villa vs Manchester City LIVE updates, watch live, score, analysis, highlights - Manchester City will try to make it four straight wins and six unbeaten as they make a strong push toward the Premier League title race, when they take on Aston Villa at Villa Park on Sunday. Riporta msn.com
Pronostico Aston Villa-Manchester City: rivincita e seconda sconfitta di fila - Manchester City è una partita della nona giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15: tv, formazioni, pronostico. Si legge su ilveggente.it
Manchester City and Aston Villa have confirmed their starting lineups ahead today’s match at Villa Park - Manchester City and Aston Villa have confirmed their starting lineups ahead of today’s Premier League clash at Villa Park. Riporta sports.yahoo.com