Aston Villa-Manchester City domenica 26 ottobre 2025 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Occasione per i Citizens al Villa Park

Infobetting.com | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinque vittoria consecutive sembravano aver messo fine al pessimo inizio di stagione dell’Aston Villa ma sconfitta di Deventer contro il Go Ahead Eagles ha rimesso tutto in discussione anche se Buendia ha sbagliato un rigore ed è sembrata più una questione di deconcentrazione che altro, perché gli olandesi da soli non sarebbero stati in grado . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

aston villa manchester city domenica 26 ottobre 2025 ore 15 00 formazioni ufficiali quote pronostici occasione per i citizens al villa park

© Infobetting.com - Aston Villa-Manchester City (domenica 26 ottobre 2025 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Occasione per i Citizens al Villa Park

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

aston villa manchester cityAston Villa vs Manchester City LIVE updates, watch live, score, analysis, highlights - Manchester City will try to make it four straight wins and six unbeaten as they make a strong push toward the Premier League title race, when they take on Aston Villa at Villa Park on Sunday. Riporta msn.com

aston villa manchester cityPronostico Aston Villa-Manchester City: rivincita e seconda sconfitta di fila - Manchester City è una partita della nona giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15: tv, formazioni, pronostico. Si legge su ilveggente.it

aston villa manchester cityManchester City and Aston Villa have confirmed their starting lineups ahead today’s match at Villa Park - Manchester City and Aston Villa have confirmed their starting lineups ahead of today’s Premier League clash at Villa Park. Riporta sports.yahoo.com

Cerca Video su questo argomento: Aston Villa Manchester City