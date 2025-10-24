Aston Villa-Manchester City domenica 26 ottobre 2025 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici Occasione per i Citizens al Villa Park

Infobetting.com | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinque vittoria consecutive sembravano aver messo fine al pessimo inizio di stagione dell’Aston Villa ma sconfitta di Deventer contro il Go Ahead Eagles ha rimesso tutto in discussione anche se Buendia ha sbagliato un rigore ed è sembrata più una questione di deconcentrazione che altro, perché gli olandesi da soli non sarebbero stati in grado . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

aston villa manchester city domenica 26 ottobre 2025 ore 15 00 formazioni quote pronostici occasione per i citizens al villa park

© Infobetting.com - Aston Villa-Manchester City (domenica 26 ottobre 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici. Occasione per i Citizens al Villa Park

Approfondisci con queste news

aston villa manchester cityPronostico Aston Villa-Manchester City: rivincita e seconda sconfitta di fila - Manchester City è una partita della nona giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Come scrive ilveggente.it

aston villa manchester cityHow to watch today's Aston Villa vs Manchester City Premier League game: Live stream, TV channel, and start time - Where to watch the Premier League match online between Aston Villa and Manchester City, including live streams, TV channels, kick- Da goal.com

Aston Villa vs. Man City: Preview, Predictions and Lineups - 1): Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly; Kovacic; Silva, Reijnders, Foden, Doku; Haaland. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Aston Villa Manchester City