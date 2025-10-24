Cinque vittoria consecutive sembravano aver messo fine al pessimo inizio di stagione dell’Aston Villa ma sconfitta di Deventer contro il Go Ahead Eagles ha rimesso tutto in discussione anche se Buendia ha sbagliato un rigore ed è sembrata più una questione di deconcentrazione che altro, perché gli olandesi da soli non sarebbero stati in grado . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Aston Villa-Manchester City (domenica 26 ottobre 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici. Occasione per i Citizens al Villa Park