Assistenza all’attraversamento pedonale degli studenti | pubblicato l' avviso per gli enti del Terzo Settore
È stato pubblicato sul sito di Pisamo l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di soggetti appartenenti al Terzo Settore interessati a svolgere attività di sorveglianza ed assistenza all’attraversamento pedonale degli studenti presso le scuole del Comune. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
