Assisi picchiata e colpita al volto dal compagno | la donna fugge e chiama la Polizia 32enne arrestato

Donna aggredita dal compagno a Assisi: arrestato un 32enne per maltrattamenti in famiglia dopo l'ennesimo episodio di violenza. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Assisi, picchiata e colpita al volto dal compagno: la donna fugge e chiama la Polizia, 32enne arrestato

News recenti che potrebbero piacerti

Assisi Oggi. . La rassegnas tmpa del 22 ottobre 2025 - facebook.com Vai su Facebook

Aggressione al centro di accoglienza, denunciati in due ad Assisi http://ow.ly/6ZkY106nfvm [http://TuttOggi.info] #cronaca - X Vai su X

Assisi, picchiata e colpita al volto dal compagno: la donna fugge e chiama la Polizia, 32enne arrestato - le ha tappato la bocca impedendole di respirare e l’ha colpita ripetutamente al volto con dei pugni. virgilio.it scrive