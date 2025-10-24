Assisi picchiata e colpita al volto dal compagno | la donna fugge e chiama la Polizia 32enne arrestato

24 ott 2025

Donna aggredita dal compagno a Assisi: arrestato un 32enne per maltrattamenti in famiglia dopo l'ennesimo episodio di violenza. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

Assisi, picchiata e colpita al volto dal compagno: la donna fugge e chiama la Polizia, 32enne arrestato - le ha tappato la bocca impedendole di respirare e l’ha colpita ripetutamente al volto con dei pugni. virgilio.it scrive

