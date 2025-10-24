Asset russi Belgio | ‘Mosca ha minacciato ritorsioni eterne’

Imolaoggi.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

''Mosca ci ha detto che se tocchiamo i soldi ne sentiremo gli effetti per l'eternità''. Lo ha detto il premier belga Bart De Wever. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

