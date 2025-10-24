Asset russi Belgio | ‘Mosca ha minacciato ritorsioni eterne’
''Mosca ci ha detto che se tocchiamo i soldi ne sentiremo gli effetti per l'eternità''. Lo ha detto il premier belga Bart De Wever. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Contenuti che potrebbero interessarti
$Ucraina, alta tensione con $Mosca: leader Ue frenano sugli asset russi - X Vai su X
Tutti i dubbi dei Paesi #UE (anche dell’Italia) sull’utilizzo degli asset russi per sostenere l’ #Ucraina - facebook.com Vai su Facebook
Ue, la grande frenata sugli asset russi. "Pericoloso usare quei fondi per armare Kiev". Belgio e Ungheria contrari - Non poteva essere più chiaro il premier belga, Bart De Wever, al suo arrivo al vertice Ue in cui si discuteva l'utilizzo degli asset russi ... Riporta affaritaliani.it
Belgio, su asset russi garanzie o faremo tutto per stop - "Vogliamo garanzie che se i soldi devono essere restituiti, ogni Stato membro contribuisca, le conseguen ... Secondo ansa.it
Belgio, ‘su asset Mosca ha minacciato ritorsioni eterne’ - (ANSA) – BRUXELLES, 24 OTT – "Mosca ci ha detto che se tocchiamo i soldi ne sentiremo gli effetti per l’eternità". Lo riporta msn.com