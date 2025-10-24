Assemblee sindacali | a disposizione 10 ore non si prendono le firme chi può partecipare GUIDA
Assemblee sindacali: diritti, doveri, tetto massimo di ore fruibili, effetti sull’orario scolastico e sull’organizzazione dell’attività didattica. Per gli incontri con docenti e ATA, tanto di cui parlare: dalle novità del Contratto, agli stipendi, all'accorpamento delle scuole ai nuovi corsi di abilitazione e concorsi in arrivo. L'articolo Assemblee sindacali: a disposizione 10 ore, non si prendono le firme, chi può partecipare GUIDA . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
ASSEMBLEE SINDACALI IN PUGLIA E INCONTRI FORMATIVI NEO DS – DAL 24 AL 29 OTTOBRE 2025 – VEDI PROGRAMMA https://www.dirigentiscuola.org/notizia-regionale/assemblee-sindacali-in-puglia-e-incontri-formativi-neo-ds-dal-24-al-29-ottobre-2
Auto: sindacati, dal 9/10 le assemblee dei lavoratori Stellantis - A partire da mercoledì prossimo, 9 ottobre "saranno convocate le assemblee di tutti i lavoratori di Stellantis e delle aziende dell'indotto". Lo riporta ansa.it